GBS de Hazensprong wint Jeugdboekenmaand 31 maart 2018

De provincie Vlaams-Brabant daagde scholen uit om met een boek uit de suggestielijst van de jeugdboekenmaand een techniek- of wetenschapsactiviteit uit te werken. GBS de Hazensprong uit Haasrode won met het boek 'De kleine Panamarenko'. Juf Bea maakte kettingreacties aan de hand van het boek 'De kleine Panamarenko' en gingen vier dagen aan de slag met techniek: solderen, elektriciteit, glas graveren en in verstek zagen. De school ontving de boeken van de suggestielijst ter waarde van 500 euro. "We wilden dat de scholen met de suggestielijst werken om lezen én interesse in wetenschap en techniek te stimuleren", zei provinciaal gedeputeerde Marc Florquin. (SVDL)