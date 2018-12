Frituur Time Out opent de deuren Stefan Van de Weyer

03 december 2018

Na een kwarteeuw in de financiën had An Vanwildemeersch (48) er genoeg van en wilde ze het over een andere boeg gooien. In oktober nam ze het pand van wijlen frituur Komesa in de Armand Verheydenstraat in Haasrode over en verbouwde ze het op een flinke maand tijd om er frituur Time Out van te maken. Ze opende onlangs met grote motivatie haar zaak en is benieuwd naar wat het nieuwe avontuur met zich mee zal brengen.

“Na 25 jaar als financial controller en business partner bij Securitas had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik wou een carrièreswitch en zag het overnemen van deze frituur in die optiek als een perfecte opportuniteit daartoe. We verbouwden het hier op een kleine maand en gingen zeer recentelijk open. Ik krijg hulp van medewerkers en de steun van mijn man. Ik woon trouwens op amper vijfentwintig meter van mijn zaak, dat maakt het aangenaam. Onze ligging is perfect tegenover het industrieterrein van Haasrode, je doet er slechts drie minuten met de wagen over om ons te bereiken. De opening is net achter de rug en verliep prima, ik ben benieuwd wat er nog op me af zal komen”, gaf Vanwildemeersch mee. Ze zoekt voor de Time Out nog een fulltime hulp voor overdag en ’s avonds en eventueel ook nog een poetsvrouw voor ’s morgens. Geïnteresseerden kunnen haar bereiken via frituur-timeout@telenet.be.

“We leveren buiten lekkere frietjes met snacks ook kip aan het spit. Indien je er tien koopt, krijg je de elfde gratis. Daarbuiten bieden we ook croque monsieurs, pasta’s, belegde broodjes en panini’s aan’, wist de fiere eigenares.

De zaak is dagelijks open tussen 11.30 en 14 uur en tussen 17 en 22 uur, ze zijn op dinsdagavond gesloten. Je kan ook online bestellen, liefst voor 11 uur, en dat op www.timeout-online.be. Voorlopig kan je je bestellingen enkel afhalen, maar in de toekomst worden leveringen aan huis gepland.