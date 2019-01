Frituur Time Out op zoek naar werkkracht Stefan Van de Weyer

22 januari 2019

09u45 0 Oud-Heverlee Frituur Time Out in de Armand Verheydenstraat in Haasrode is op zoek naar een fulltime medewerker met een contract voor onbepaalde duur. Het is de bedoeling dat de nieuwe werkkracht de frituur op een zelfstandige manier kan uitbaten.

“Het uurrooster kan in onderling overleg bepaald worden maar reken er wel op dat er één weekend op twee gewerkt dient te worden. Tot de hoofdtaken behoren zowel het uitbaten van het frituurgedeelte als het klaarmaken van eenvoudige gerechten voor het restaurantgedeelte. Ook alle randtaken zoals poetsen en het aanvullen toonbank, behoren tot het takenpakket. Tijdens drukke momenten sta je er trouwens niet alleen voor, jobstudenten komen helpen”, klonk het bij de Time Out.

Indien interesse, neem dan contact op met An Vanwildemeersch op het nummer 0472/18.24.93 of mail naar frituur-timeout@telenet.be en misschien is deze job wel voor jou.