Forse werken aan spoor Leuven-Ottignies INFRABEL INVESTEERT 10 MILJOEN 500 MAN MOET KLUS KLAREN IN 9 DAGEN STEFAN VAN DE WEYER

11 april 2018

02u28 0 Oud-Heverlee Infrabel investeert tien miljoen euro in de vernieuwing van de spoorinfrastructuur tussen Leuven en Ottignies. De werken zullen slechts negen dagen duren en dus worden er 500 mensen gemobiliseerd.

Onder meer 2.000 dwarsliggers, 2,5 km bovenleiding tussen Leuven en Heverlee en vijf wissels aan het station van Sint-Joris-Weert worden vernieuwd. Er worden ook zes overwegen, telkens twee in respectievelijk Heverlee, Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert volledig gemoderniseerd. Tijdens de volledige duur van de werken zijn de overwegen en spoorlijnen afgesloten voor alle verkeer tussen Leuven en Ottignies. De NMBS legt vervangbussen in. "Ondertussen zijn er al twee wissels gelegd en kregen enkele overwegen al hun betonnen verharding en werden er ook al verschillende spoorwegpanelen in het spoor geplaatst. Het was een enorme uitdaging om deze planning perfect op elkaar af te stellen", weet Ellen Hense, ingenieur bij Infrabel.





"Er wordt dag en nacht, telkens in drie shiften per dag, gewerkt aan de sporen. Werktreinen voeren de materialen, spoorkranen en een speciale machine om wissels te plaatsen aan en af. Deze track layer kan in goede omstandigheden twee à drie panelen per uur leggen, en wordt trouwens enkel gebruikt bij wissels. Voor het leggen van sporen worden hijsbalken gebruikt", legt Infrabelwoordvoerder Frederic Petit uit. "Vanuit Vlaanderen wordt vier miljoen euro geïnvesteerd, vanuit Wallonië zes miljoen. Tussen Leuven en Sint-Joris-Weert, een slordige twaalf kilometer, zullen tweehonderd mensen actief zijn, tussen Oud-Heverlee en Ottignies nog eens driehonderd."





Tijdelijke snelheidsbeperking

Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik om kabel- en onderhoudswerken uit te voeren aan de spoorbermen, de bovenleiding en seininrichting. Na deze vernieuwing zijn er nog testen en controleritten voorzien. Gezien het een mobiele werf betreft zal er niet elke dag op dezelfde locatie gewerkt worden. De werken sluiten wel op elkaar aan. "Na de werken zullen de treinen vanaf zondagavond om 19.40 uur nog twee weken een tijdelijke snelheidsbeperking krijgen tussen veertig en zestig kilometer per uur. Het materiaal moet immers nog 'ingereden' worden", legt woordvoerder Petit uit.