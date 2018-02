Fietspaden in bossen liggen langs N251 27 februari 2018

02u36 0

Van de acht miljoen euro in het Meerdaalwoud en Heverleebos gaat ongeveer de helft naar de uitbouw van zeven kilometer aan fietspaden. Die zullen zich langs de N251 in het bos bevinden. Tegen de zomer van 2019 zal een houten fiets- en wandelbrug en een ecorecreaduct, die vijf meter boven de N25 ligt, worden gebouwd. Het gaat hier ter verduidelijking niet over de Expresweg, wel over het stuk in Meerdaalwoud. (SVDL)