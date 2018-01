Fietsers met licht krijgen wat lekkers 26 januari 2018

Oud-Heverlee Zichtbaarheid is levensnoodzakelijk voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. "Speel niet met je leven, zorg dat andere weggebruikers je snel opmerken," vertelt Karin Brouwers, Vlaams Parlementslid en senator voor CD&V.

Om dit in de verf te zetten, pakte Brouwers samen met lokale CD&V-mandatarissen en -bestuursleden uit met een ludieke actie langs de Fonteinstraat in Oud-Heverlee. Scholieren die richting Leuven fietsten met een brandende verlichting kregen een kleine versnapering als aanmoediging. Wie onverlicht reed, kreeg een fietslichtje. "De basisscholen in Oud-Heverlee doen inspanningen om veilig en verlicht fietsen te promoten, maar op oudere leeftijd verdwijnt dit te snel. Vandaar deze sensibiliseringscampagne. Bij deze actie hebben we toch acht procent fietsers geteld die onverlicht reden," besluit schepen van Onderwijs Bart Clerckx. (SVDL)