Fietsen laten graveren met uniek rijksregisternummer 22 augustus 2018

Je fiets al laten graveren met je uniek rijksregisternummer? Jaarlijks staan er bij de politie een heleboel teruggevonden fietsen waarvan de eigenaar niet gekend is. Met de gravure van het rijksregisternummer kan de fiets gemakkelijker terugbezorgd worden en bovendien maakt die de tweewieler minder aantrekkelijk voor dieven.





Je kan je fiets laten graveren met je rijksregisternummer op afspraak bij Politie Voer en Dijle in het wijkkantoor van Vaalbeek in de Grezstraat 3.





Contact opnemen kan via 016 55 13 85. Dat kan eveneens iedere voormiddag tussen 8 en 12 uur bij Politie Voer en Dijle op Markt 7 in Tervuren. Contact opnemen kan hier gebeuren via 02 766 17 11 of 02 766 17 16. (SVDL)