Extra vestiging De Vonk in Schoolstraat 09 mei 2018

De gemeenteraad van Oud-Heverlee keurde enkele veranderingen goed voor het deeltijds kunstonderwijs. De belangrijkste is een uitbreiding van het aantal vestigingen. Er komt er namelijk eentje bij in Bierbeek.





Naast de zes bestaande locaties in Blanden, Vaalbeek, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee en in Haasrode komt een extra vestiging van academie De Vonk in de Schoolstraat. Geen overbodige luxe, vermits De Vonk al even kampt met plaatsgebrek voor de vele leerlingen, van wie er ook uit Bierbeek komen. Hierdoor kunnen ze dichter bij huis geholpen worden. Ze krijgen er muzieklessen van de eerste en tweede graad zoals muziekinitiatie en muzikale vorming."Het is een schitterend initiatief van beide gemeentebesturen om over de gemeentegrenzen heen te werken en dit probleem op te lossen," zegt gemeenteraadslid Jarne Robrechts (N-VA). (SVDL)