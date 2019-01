Ex-burgemeester Binon vreest dat nieuwe coalitie leidt tot fusie met Leuven Stefan Van de Weyer

15 januari 2019

17u16 0 Oud-Heverlee Uittredend burgemeester van Oud-Heverlee Alexander Binon (N-VA) is zeker nog niet vergeten dat hij als lijsttrekker met de meeste voorkeursstemmen tijdens de voorbije verkiezingen aan de kant werd gezet voor de coalitiebesprekingen. Na drie maanden radiostilte noemt hij de coalitie bestaande uit CD&V, Groen en Sp.a-plus een Judascoalitie. Hij vreest dat Oud-Heverlee hierdoor de verstedelijking in de hand werkt waardoor het pad voor een eventuele fusie met Leuven geëffend zal worden.

“Exact drie maanden geleden wonnen we overtuigend de verkiezingen. Het gevoerde beleid van de uittredende coalitie werd duidelijk beloond. Diezelfde namiddag werd door CD&V een andere meerderheid gevormd, waardoor een einde kwam aan het beleid”, stelde Binon die toen de meeste voorkeursstemmen, 928, haalde. “Deze coalitievorming stootte op veel onbegrip en verontwaardiging bij de bevolking. Ze beloonden immers beleid van de aftredende coalitie van N-VA, CD&V en Groen met maar liefst 18 van de 21 zetels. Helaas werden wij als grootste en winnende partij vervangen door een oppositiepartij Sp.a-plus, die een zetel verloor. Net omdat de nieuwe coalitie volledig haaks staat op de uitslag, vrezen wij dat ook de inzet van de verkiezingen in gevaar komt. Namelijk de voortzetting van het huidige beleid met het behoud van het landelijke en groene karakter van onze gemeente. Wij vrezen dat het toekomstige beleid in min of meerdere mate de verstedelijking zal in de hand werken waardoor het pad voor een eventuele fusie met Leuven geëffend zal worden. Zo sprak niet-verkozen lijsttrekker van Sp.a, Jos Rutten, zich op een verkiezingsdebat al openlijk uit voor een fusie met Leuven. Zijn partijgenoot Louis Tobback is een fervent voorstander van de opslorping van Oud-Heverlee door Leuven”, aldus Binon. “Wij geloven dat een verstedelijking van Oud-Heverlee nefast is. Gezien wereldwijd het een universeel verschijnsel is dat een landelijke gemeente die aan een stad aangehecht wordt, ook een stad wordt. Met alle grootstedelijke problemen vandien. De wil van onze bevolking om geen stad te worden moet gerespecteerd worden. Het kan niet zo zijn dat de groenste gemeente van Vlaanderen, door haar ligging tussen Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei, haar landelijke karakter verliest door een voorstad van Leuven te worden. Wij zullen vanuit de oppositie waken over de belangen van de gemeente en zijn inwoners, daar kan u op rekenen!”, besloot hij.

Huidig burgemeester Adri Daniëls (CD&V) ging in de loop van dinsdagavond reageren op deze uitlatingen.