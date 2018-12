Ere-burgemeester Albert Vandezande zei op voorbije gemeenteraad na 42 jaar de politiek vaarwel Stefan Van de Weyer

21 december 2018

14u00 0 Oud-Heverlee In Oud-Heverlee is voorbije week op de gemeenteraad een einde gekomen aan een tijdperk. Ereburgemeester Albert Vandezande (77) nam er immers afscheid na bijna 42 jaar dienst, hij was ook net geen 36 jaar burgemeester sinds het ontstaan van de fusiegemeente begin 1977. Even leek er sprake van activiteit doordat zijn partij Fusiebelangen werd omgevormd tot Dorpsbelang, dat samen met Open Vld samen naar de kiezer ging trekken. Begin juni werd de stekker uit dat project getrokken.

Zijn Fusiebelangen werd in 1976 opgericht, ze wonnen ook meteen de verkiezingen op 10 oktober 1976 en konden alleen regeren gezien ze toen negen zetels hadden en de andere partijen samen acht. De fusie tussen vijf gemeentes mondde in 1977 uit in het geheel Oud-Heverlee. Na zes jaar solo te hebben geregeerd deden ze het zes jaar met de CVP, twaalf jaar met de SP en nog eens twaalf jaar met de CD&V, daarna volgden zes jaar in de oppositie.

“Ik herinner me dat in 1977 de fietspaden geen hoofdpunt waren in ons beleid, de voorbije tien jaar zijn er echter veel bijgekomen. In mijn jonge tijd fietste ik dagelijks naar school, het college in Leuven. Er is veel veranderd, zeker als ik de situatie van het station in Leuven met zijn enorm vele fietsers bekijk. Je moet echter mee met je tijd en de snel veranderende omstandigheden. In 1977 hebben we ook veel aandacht geschonken aan het onderwijs. We hebben toen een nieuwe school, de gemeentelijke basisschool in de Armand Verheydenstraat uit de grond gestampt. In 1980 hebben we de Zoete Waters weer leven ingeblazen, dat was toen gesloten. We hebben toen dat park maar ook zaal De Roosenberg gekocht voor de gemeente. Het Zoet Waterpark moet naar mijn bescheiden mening beter tot zijn recht komen. Ik ben fier dat ik burgemeester was van deze mooie groene en landelijke gemeente. Ik ben heel tevreden over mijn gemeente, iedereen woont hier graag en het zijn allemaal toffe mensen”, wist Vandezande. “De sfeer op de gemeenteraad bij mijn afscheid was niet opperbest gezien er de komende periode op bestuursvlak enkele partijen van plaats wisselen en de coalitie er anders zal uitzien. Wat de volgende ploeg van CD&V, Groen en Sp.A-plus zal brengen, valt af te wachten. Ik zal nog niet onmiddellijk op bezoek komen naar de gemeenteraad, maar als ik me ’s avonds eens verveel kan het zijn dat ik zonder verplichtingen eens een bezoekje kom brengen”, sloot hij niets uit.

“Ik heb nu tijd genoeg om met het bouwbedrijf van de familie bezig te zijn. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Buiten mijn kinderen ontsnappen mijn kleinkinderen uiteraard ook niet aan mijn aandacht. Ik ben ondertussen nog steeds een fervent supporter van voetbalclub OH Leuven, we tekenen nog steeds present op onze plaatsen op de tribune. Ik hoop dat ze de komende maanden wat beter gaan spelen en dat ze meer geluk kennen in de afwerking”, stelde de nog niet definitief afscheidnemende politicus.