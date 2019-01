Enkel nog bankautomaten in Haasrode en Oud-Heverlee Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

13u02 0 Oud-Heverlee Alle bankautomaten in Blanden zijn verdwenen, de laatste langs de Naamsesteenweg verdween enkele maanden geleden. In Sint-Joris-Weert verdween recent ook het laatste exemplaar. Enkel in Haasrode en in Oud-Heverlee zelf zijn er nog bankautomaten. In Vaalbeek bestond er zelfs nooit een automaat.

Bij deze winterse omstandigheden is het in de Oud-Heverleese deelgemeentes enorm lastig, zeker voor de oudere bewoners om aan cash geld te raken. Op sommige locaties zijn er ook amper winkels zijn waar ze om extra geld kunnen vragen via bankcontact. Burgemeester Adri Daniëls (CD&V) betreurt deze trend enorm.

“Het al dan niet plaatsen of weghalen behoort tot de autonomie van de banken. In Haasrode en Oud-Heverlee zijn er nog automaten. In de uithoeken zijn ze met andere woorden nog aanwezig, de rest van de deelgemeentes moet zijn plan trekken. In Sint-Joris-Weert verdween onlangs de ING en kregen we zelfs niets in de plaats. De banken zijn hun activiteiten aan het inkrimpen en de deelgemeentes worden daar het slachtoffer van. Een bankautomaat plaatsen zonder een daaraan verbonden bankkantoor kunnen ze tegenwoordig naar beveiliging toe niet meer plaatsen blijkbaar”, beseft Daniëls die het in zijn Sint-Joris-Weert zonder automaat moet stellen. “Dit is een zeer jammere evolutie, we kunnen enkel vragen aan cliënten van banken om te gaan klagen, zodat ze niet verstoken blijven van automaten. Zeker met dit winterweer is het zeker voor de ouderen geen leuke opdracht om geld te gaan afhalen indien dit niet bij de deur kan gebeuren. Ik roep ook op aan zoveel mogelijk instellingen zoals horecazaken en winkels om met bancontact te werken”, aldus de burgervader.