Energiecoach voor kleine ondernemers Stefan Van de Weyer

28 november 2018

16u07 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee biedt aan tien bakkers, slagers, kleine winkels, cafés en andere kleine ondernemers de kans om vanaf 2019 gratis beroep te doen op een persoonlijke energiecoach.

Deze coach helpt de kleine ondernemers op weg met een persoonlijk begeleidingstraject waarbij hun gebouw, technische installaties en bedrijfsvoering bekeken worden naar energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie.

De coach ontwerpt een gepersonaliseerd plan van aanpak waarbij de kosten en baten van investeringen vergeleken worden zodat iedereen weet waar ie aan toe is. Indien gewenst helpt de coach de ondernemers ook op weg om offertes voor investeringen op te vragen en deze te vergelijken. In een later stadium zijn er ook beperkte subsidies beschikbaar om effectief innoverende investeringen van kleine ondernemers te steunen.

Ondernemers met interesse kunnen zich kandidaat stellen voor dit kosteloze begeleidingstraject op https://extranet.interleuven.be/kleineondernemer.

Dit initiatief past in een Europees gefinancierd project van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven, waaraan verschillende universiteiten en andere partners meewerken om de beste innoverende maatregelen voor elke doelgroep voor te stellen en deze ingang te laten vinden.