En plots gaat het vooruit: bouw WZC De Kouter start na twee decennia plannen volgende maand al Stefan Van de Weyer

27 februari 2019

11u59 0 Oud-Heverlee Na twee decennia van plannen, palaveren en nog meer plannen is er eindelijk groen licht voor de bouw van woonzorgcenter De Kouter. VZW Woonzorgzone De Kouter heeft daarvoor zonet een overeenkomst met de onderneming Houben NV afgesloten. Aan het project hangt een prijskaartje van 15,4 miljoen euro. De werken zouden na de paasvakantie starten en moeten afgerond zijn tegen oktober 2020.

In 2003 werd de grond voor het WZC aangekocht, aan de kerk in Blanden. Toch was het door onder meer de zoektocht naar financiering en een buurtprotest wachten tot 2012 voor er een akkoord voor de bouw was. Maar al snel volgde een tweede oponthoud van enkele jaren. Het nieuwe gemeentebestuur wilde in 2013 plots met een ander studiebureau in zee gaan, waardoor een groot deel van de procedures opnieuw doorlopen moest worden.

Maar nu komt er eindelijk een woonzorgcentrum, aangevuld met een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en een grand café, omgeven door een mooi park. Onder andere burgemeester Adri Daniëls en voorzitter van vzw De Kouter, Jos De Wachter (beiden CD&V) slaakten een zucht van opluchting toen bekend werd dat de bouw nu echt kan starten.

“Geen makkelijke weg”

“Dit betekent dat we eindelijk tegen onze inwoners mogen zeggen dat het project er komt. Bij momenten was het geen gemakkelijke weg die we hebben afgelegd. Als politieke fractie zijn we steeds met volle gewicht achter dit project blijven staan en dat loont nu. We zijn blij dat we de geïntegreerde visie van een woonzorgzone overeind hebben kunnen houden", aldus Werner Elpers, voorzitter van CD&V Oud-Heverlee. “We hebben er alles aan gedaan om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen”, wist Daniëls.

In samenwerking met een afdeling van de Senior Living Group die zal participeren in de vzw zal de gemeente Oud-Heverlee een sterke dienstverlening kunnen uitbouwen. Het was één van de laatste gemeentes in Vlaanderen die geen eigen WZC had.

Binnen het budget

“Er valt een gewicht van mijn schouders af. We kenden behoorlijk wat obstakels. Het was soms moeilijk werken, de financiering is rond geraakt net zoals alle vergunningen. We blijven binnen het budget dat in 2014 werd goedgekeurd, namelijk 15,4 miljoen euro zonder BTW en erelonen. De vzw De Kouter deed alles op eigen kracht, uiteraard waren de subsidies welgekomen en de gemeente staat mee borg voor het WZC. Het is mooi om deze verwezenlijking rond te krijgen”, vertelde de fiere voorzitter van vzw De Kouter, Jos De Wachter.

Nu volgt een nieuwe fase, de bouw. Begin maart volgt de eerste vergadering met de aannemer. Inwoners en omwonenden zullen voor de start van de werken uitgenodigd worden op de infovergadering op woensdag 3 april om 19 uur in het gemeentehuis in de Gemeentestraat in Vaalbeek. Deze infosessie heeft als doel om dit omvangrijke project te duiden en de omwonenden laten zien hoe de werf zal evolueren. De werken zouden van start gaan op 23 april. Als alles meezit, is het einde van de werken in oktober 2020 gepland, de aannemer plant 550 dagen om het te realiseren.