Eerste stille drukjacht op everzwijnen in Meerdaalwoud Stefan Van de Weyer

22 november 2018

16u16 0 Oud-Heverlee In het Meerdaalwoud werd voorbije donderdag de eerste stille drukjacht op everzwijnen gehouden. Bij een stille drukjacht worden de dieren niet opgejaagd maar rustig in beweging gebracht, zodat ze op een veilige manier afgeschoten kunnen worden. Er werden 45 jagers op hoogtezit en 65 trackers ingezet en finaal schoten zij zes everzwijnen dood, netjes onderverdeeld in drie mannetjes en drie vrouwtjes.

Tussen 1958 en 2008 werden er in Vlaams-Brabant amper everzwijnen gezien. Vanaf 2012 werden er in het Meerdaalwoud everzwijnsporen gesignaleerd en vanaf 2016 werden de eerste biggen waargenomen door onze boswachters, wat wijst op een gevestigde populatie. De dieren zijn wellicht vanuit Wallonië naar het Meerdaalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei gemigreerd. Everzwijnen zijn immers gebonden aan grote loofbossen zoals in alle grote West-Europese bosgebieden. Normaal gezien houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. De strenge winters zijn er echter al enkele jaren, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel is in eer ook geen gebrek. Daardoor neemt de populatie snel toe, vooral in de Dijlevallei en het Meerdaalwoud.

“De voorbije drie jaar begon de everzwijnenpopulatie vrij groot te worden. Daarop anticiperen door erop te jagen bleek onvoldoende. In samenspraak met ondermeer de Boerenbond, verschillende natuurverenigingen en het gemeentebestuur werd besloten om voor de eerste keer ooit deze stille drukjacht te houden. Het is de eerste keer dat we dit organiseren, uiteraard betalen we leergeld. We vonden het ook belangrijk om te communiceren met de buren en de boeren”, aldus regiobeheerder Meerdaal van het agentschap Natuur en Bos, Bart Meuleman. “Er kan stilaan schade door hen ontstaan in het verkeer, in de vorm van ongevallen, maar ook aan landbouwgewassen. We moeten nu de populatie in toom houden.”

Omdat het Meerdaalwoud onmiddellijk grenst aan grote landbouwzones, is een specifieke jachtstrategie uitgewerkt. Het is de bedoeling om in de periode tussen zaaien en oogsten aan de bosrand intensief te jagen op everzwijnen. Zo zullen de dieren meer geneigd zijn midden in het bos te blijven, waar het veilig en voedselrijk is, en minder schade aan landbouwgewassen veroorzaken. Sinds 2016 was er een afschot van 16 everzwijnen in het Meerdaalwoud.

De jacht in het deel ten oosten van de Naamsesteenweg begon rond negen uur en rond 10.45 uur werd er aan zware keiler, een mannelijk everzwijn, geschoten. Daarna volgden nog vijf evers. “Vanaf vijf stuks waren we tevreden, in stilte hadden we op meer gehoopt. Dit was echter maar een eerste oefening om ervaring op te doen. Op 6 december wordt er de tweede stille drukjacht voorzien in de Dijlevallei en op 18 januari zal er nog een derde plaats vinden in het Meerdaalwoud op een locatie die nog te bespreken valt. We mikken op veertig stuks op jaarbasis, er is zeker nog werk aan de winkel”, besluit Meuleman.

Deze drukjacht past in de globale aanpak rond everzwijnen in dit gebied en gebeurt in nauw overleg met verschillende belanghebbenden.