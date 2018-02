Eerste Meerdaal Quiz 20 februari 2018

De Jin van Scouts Meerdaal Haasrode organiseren op zaterdag 24 februari in het ontmoetingscentrum van Blanden in de Bierbeekstraat 8b de eerste editie van de Meerdaal Quiz. Inschrijven kan in teams van maximum vijf personen te mailen naar jin@scoutsmeerdaal.be.





Deelname kost 25 euro, te storten op BE41 7343 2529 9310 of aan de kassa te betalen. De quiz start om 19.30 uur. (SVDL)