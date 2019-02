Eerste Dag van de Oude Muziek van Academie De Vonk Stefan Van de Weyer

28 februari 2019

15u39 0 Oud-Heverlee Op Academie De Vonk in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert vindt op zondag drie maart de eerste editie van de Dag van de Oude Muziek plaats. Je wordt er tussen 11 en 17.30 uur vergast op “oudere” muziek gespeeld op instrumenten die nog zelden bespeeld worden, zoals de traverso.

Denis Roosen voorziet de orgel van klank, Lieve Jansen staat in voor de zang. Lieve Daelman op haar beurt speelt een ensemble en geeft een initiatie gamba, ook gekend als beenviool. Katherine Rooman speelt op blokfluit en Sien Huybrechts bedient de traverso, de achttiende eeuwse voorloper van de moderne dwarsfluit die doorgaans uit hout is vervaardigd.

Aan het einde van deze muzikale dag is iedereen welkom op het eindconcert vanaf 16.30 uur in de Sint-Joriskerk in Sint-Joris-Weert, waar zowel de deelnemers en lesgevers het beste van zichzelf geven.

Meer info valt te verkrijgen via oudemuziekdevonk@hotmail.com. Voor deze dag wordt geen inkomprijs gevraagd, maar een vrije bijdrage is zeker welkom.