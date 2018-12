Eén keiler sneuvelt tijdens tweede stille drukjacht Stefan Van de Weyer

07 december 2018

09u16 0 Oud-Heverlee Tijdens de tweede stille drukjacht op everzwijnen in het bos, het Dijledal, in Oud-Heverlee, werd één mannelijk everzwijn dood geschoten. Volgens Niko Boone van Natuurpunt, dat deze drukjacht organiseerde, hadden ze pech dat de evers zich in een ander deel van het bos bevonden. Vorige keer werden er in het Meerdaalwoud zes everzwijnen gedood.

Er werden 38 jagers en veertig trackers ingezet. “Dit was de eerste keer dat wij een stille drukjacht organiseerden, we hadden hier nog geen ervaring mee. We hadden uiteraard liever meer dieren geschoten. Vandaag zaten ze blijkbaar ergens anders”, wist Boone. “Uiteraard schieten we niet zomaar in het wilde weg. We hebben een plan voor de hele regio en dit na faunabeheerzone-overleg tussen de gemeentes, de natuurverenigingen, de jagers, de landbouwers en de het Agentschap Natuur en Bos. De dieren horen niet thuis op de plateau’s die landbouwgebied zijn, maar in de valleien en in de bossen waar ze een meerwaarde opleveren. Als dat het geval zou zijn, dan wordt de schade beperkt. We moesten nu wel ingrijpen, anders liep het uit de hand. Nu was het perfecte moment om maatregelen te nemen. We konden via camera’s de dieren goed opvolgen en veel meer dan de voorbije jaren, merkten we bijna voortdurend jonge dieren op. Trouwens als we nu op hen jagen en ze trekken naar landbouwgebieden dan valt de schade goed mee, gezien er dan geen gewassen op staan.”

In januari staat er nog een stille drukjacht op het programma in het Meerdaalwoud.