Ecomarkt op parking GC De Roosenberg 19 mei 2018

Aan gemeenschapscentrum De Roosenberg in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee zal op zaterdag 9 juni tussen 10 en 16 uur voor de tweede keer een Ecomarkt plaatsvinden.





De Ecomarkt is een initiatief van de milieuadviesraad, om mensen te laten kennismaken met kleine ondernemers uit de omgeving, die hun passie voor hun product willen delen. U kan op de parking van De Roosenberg terecht voor biologische producten, ambachtelijke streekproducten en proevertjes. (SVDL)