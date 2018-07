Ecoduct van 8 miljoen, maar voor veilige oversteekplaats is geen geld 28 juli 2018

02u28 0 Oud-Heverlee Dat er in Oud-Heverlee over de Naamsesteenweg een tweede ecoduct, een voetgangersbrug en fietspaden komen, die om en bij de acht miljoen euro kosten, is geweten. Vlakbij wordt echter ook al vele jaren geijverd voor een veilige fietsstraat en een voetgangersoversteekplaats over de Expresweg in Haasrode ter hoogte van de Duivenstraat en de Bovenbosstraat, aan een achtste van die prijs. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V) vindt de nieuwe werken enorm positief maar betreurt dat het andere dossier on hold staat.

"We zijn er al meer dan tien jaar bezig en er werden al duizenden euro's geïnvesteerd. De provincie zou tien procent bijbetalen en er werd ons een subsidie van 800.000 euro beloofd, zelf moeten we nog 400.000 euro betalen", wist Daniëls.





"Enkele jaren geleden trokken we naar het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyt en alles leek in orde. Nu is deze brug van mindere prioriteit. Ik meen dat de veiligheid van fietsers en voetgangers minstens even belangrijk is als dat van de dieren in het woud. Een voorstel van een brug over de Expresweg zou tussen 800.000 en 1.200.000 euro liggen. Voor een achtste van de prijs een veilige overgang op een route die op het bovenlokaal fietsroutenetwerk ligt. Zeker geen overbodige luxe voor de vele honderden scholieren die er dagelijks passeren. Het is een veiliger alternatief voor het gevaarlijke kruispunt aan het industrieterrein van de Geldenaaksebaan met de Meerdaalboslaan." (SVDL)