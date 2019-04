Dulst schenkt tien jaar gratis wijn weg Stefan Van de Weyer

03 april 2019

12u55 0 Oud-Heverlee Wijnimporteur Dulst uit Blanden vierde onlangs zijn vijfentwintigjarige bestaan met een ludieke actie, namelijk “win tien jaar gratis wijn”. De winnaar van de actie werd bekend gemaakt tijdens hun jaarlijkse lentedegustatie.

Winnaar H. Driesen kreeg tien jaar lang gratis wijn. Dit in de vorm van een maandelijks wijnpakket ter waarde van veertig euro, met de allerlaatste ontdekkingen, bestsellers of nieuwigheden uit Frankrijk, Spanje, Italië of Oostenrijk.

Niet alleen de klanten van Dulst maakten kans op deze prijs, ook de bewoners van huisnummer 25, in 25 gemeenten in Vlaams-Brabant waarvan de straten beginnen met één van de letters van ‘Dulst’ kregen een kraslot in de brievenbus. De kanshebbers werden recentelijk persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Hun wijnkelder in de Bierbeekstraat in Blanden was het unieke decor was voor de lentedegustatie. De onschuldige hand van medezaakvoerster Fabienne Rans bepaalde wie deze actie voor hun jubileum won.