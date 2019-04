Duidelijkheid omtrent de bouw van WZC De Kouter. De eerste steen wordt gelegd op 10 mei. Stefan Van de Weyer

10 april 2019

14u05 2 Oud-Heverlee Op de druk bijgewoonde informatievergadering omtrent de start van de werken van het Woonzorgcentrum De Kouter raakte bekend dat de eerste steenlegging zal plaats vinden op 10 mei. De opening zelf is voor december 2020 voorzien. Als alles volgens plan verloopt zal het project met een prijskaart van 15,4 miljoen euro ervoor zorgen dat Oud-Heverlee als één van de laatste gemeentes in Vlaanderen zijn eigen WZC krijgt.

Momenteel zijn er nog drie gemeentes in Vlaanderen zonder eigen WZC. Het komt op een driehoekige strook tussen de Haasroodsestraat, de Kouterstraat en de Kartuizersstraat in Blanden en heeft een oppervlakte van ongeveer 3,6 ha. “Buiten het woonzorgcentrum, met plaats voor 102 bedden, komt er ook nog een aanvulling in de vorm van een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en een grand café, omgeven door een mooi park. Deze infosessie had als doel om dit omvangrijke project te duiden en de omwonenden te laten zien hoe de werf zal evolueren”, wist Jos De Wachter, voorzitter van vzw De Kouter.

De werfzone wordt ingericht vanaf 24 april, de eerste steenlegging vindt plaats op 10 mei en de werken starten op 13 mei. De oplevering is gepland voor midden november 2020, de opening voor december 2020. Er mag gewerkt worden van maandag tot en met zaterdag tussen 7 en 9 uur.

Schepen Katrien Timmermans (CD&V), die vakantieganger en partijgenoot Bart Clerckx vervangt voor onder meer de domeinen van financiën en senioren, geeft uitleg.

“Op de info-avond werd duidelijk dat alle werfverkeer loopt via de E40, de Expressweg, de Haasroodsestraat en het eerste deel van de Kouterstraat. Op de voorbije gemeenteraad werd die route nog eens aan een analyse onderworpen. Er is geen werfverkeer via de Interleuvenstraat toegelaten. Er is sprake van een gesplitste in- en uitrit voor de werfzone, hierop kwam wel wat reactie op de infoavond”, wist ze.

Voorts zal er ook centraal meldpunt voor eventuele klachten opgericht worden, net als een website met nuttige werfinformatie over de werf.

Patrice Lemaitre van oppositiepartij Open Vld Oud-Heverlee vindt het positief dat de bouw van het WZC vooruit gaat, maar heeft oog voor het lot van de buurtbewoners.

“We zijn tevreden zijn dat de werken eindelijk kunnen starten. Dat moet natuurlijk in de meest veilige omstandigheden gebeuren met oog voor de leefbaarheid van de omwonenden. Uit de zaal kwamen veel suggesties voor bijkomende maatregelen zoals geen zwaar vervoer ‘s morgens en ‘s avonds, wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden aan de school in Blanden. Verder werd voorgesteld om verkeerslichten aan het kruispunt van de Kouterstraat met de Haasroodsestraat te plaatsen en een zone 15 in de Kouterstraat in te stellen. Er was ook de nadrukkelijke vraag om de uitgang van de werfzone, die nu in de Kouterstraat ligt, te verleggen naar de ingang van de werfzone. Deze is gelegen op het kruispunt van de Kouterstraat met de Haasroodsestraat, dit om verdere overlast voor de Kouterstraat te beperken. Niet onbelangrijk gezien daar veel jonge gezinnen met jonge kinderen wonen. De meerderheid heeft beloofd om al deze maatregelen serieus in overweging te nemen. We volgen dit dossier zeker verder op”, klonk het bij Lemaitre.