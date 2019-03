Drukke Naamsesteenweg afgesloten voor plaatsing nieuwe houten brug Stefan Van de Weyer

21 maart 2019

10u17 0 Oud-Heverlee In volle ochtendgloren werd donderdag over de Naamsesteenweg (N25) in Blanden een enorme houten fiets- en voetgangersbrug geïnstalleerd. De drukke verkeersader werd als gevolg van deze fikse ingreep de hele dag afgesloten.

De arbeiders van het Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) begonnen er al aan om vier uur ‘s ochtends. De Naamsesteenweg werd volledig afgesloten in beide richtingen. Om zes uur begonnen ze de massieve houten brug te plaatsen.

Vlaanderen investeert 900.000 euro in de toegangspoort voor het Meerdaalwoud. “Via de nieuwe brug raak je te voet en per fiets vlot en veilig over de Naamsesteenweg”, aldus Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Verderop kunnen dieren en ruiters het ecoduct gebruiken. Het is de bedoeling om van het Meerdaalwoud een fiets-, wandel- en ruiterparadijs te maken."

De rijweg zal pas vanaf 18 uur weer opengesteld worden voor verkeer dat van Waver in de richting van Leuven rijdt. Verkeer dat van Leuven naar Waver rijdt, wordt nog tot eind juni via Sint-Joris-Weert omgeleid om de overige werken ter hoogte van het ecoduct af te kunnen ronden. Meer informatie over deze werken staat op www.wegenenverkeer.be/oud-heverlee.