Drie wagens botsen op E40 Stefan Van de Weyer

27 januari 2019

08u47 0 Oud-Heverlee Op de E40 Brussel-Luik ter hoogte van Haasrode zijn zondagochtend rond vier uur drie wagens gebotst. Bij het ongeval raakte een man gewond, één rijstrook werd even afgesloten.

De federale wegpolitie in Bertem kreeg de oproep omtrent het ongeval rond vier uur binnen en kwam vaststellingen doen. Bij de botsing waren drie auto’s betrokken in de richting van Luik. Een man had door de impact van de botsing lichte verwondingen opgelopen. Het verkeer over een rijstrook lag even stil gezien er zich brokstukken op de rijbaan bevonden, deze werden verwijderd. Gezien twee wagens niet meer rijvaardig waren, werden ze getakeld. Bij één betrokken chauffeur was er vermoedelijk sprake van rijden onder invloed van alcohol.