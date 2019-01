Drie rode brievenbussen verdwijnen uit straatbeeld Stefan Van de Weyer

21 januari 2019

10u38 0 Oud-Heverlee Bpost gaat in maart in vele gemeenten verschillende rode brievenbussen uit het straatbeeld verwijderen. Het gaat om brievenbussen die volgens het postbedrijf te weinig gebruikt worden. Ook Oud-Heverlee ontsnapt niet aan deze maatregel, er zullen drie stuks uit de deelgemeentes verdwijnen.

Binnen enkele maanden zal de rode bus in de Leuvensestraat 79 in Sint-Joris-Weert weggenomen worden. In Blanden gaat het om de brievenbus ter hoogte van de Bierbeekstraat 4, in Haasrode kan je vanaf maart ook geen brieven meer posten in de Armand Verheydenstraat ter hoogte van het nummer tien. Tien andere rode brievenbussen blijven voorlopig wel bestaan in Oud-Heverlee.