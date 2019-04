Dossier sleept al aan sinds jaren ‘80: Verkaveling woonuitbreidingsgebied Haasrode voorlopig on hold Stefan Van de Weyer

05 april 2019

09u42 0 Oud-Heverlee Het schepencollege van Oud-Heverlee heeft onlangs de eerste fase van de verkavelingsvergunning van het woonuitbreidingsgebied van Haasrode geweigerd. Dit gebied grenst aan de Blandenstraat, de Milsestraat, de Kerkstraat en de Zwartepoelstraat. Het schepencollege blijft wel geloven in een verdere ontwikkeling van dit binnengebied en gaat binnenkort rond tafel zitten om te bekijken hoe het nu verder moet.

Het woonproject in Haasrode centrum telt 73 ééngezinswoningen. Het perceel in de vorm van een driehoek ligt aan de aan de achterkant van de Aldi en de Spar. Het is een project waarvan al sprake is sinds het eind van de jaren tachtig, maar door discussies met allerhande eigenaars en administratieve bezwaren is er veel tijd verloren door de jaren heen. In 2012 ondertekende de provincie een principieel akkoord om op die locatie een woongebied te plaatsen. Het project werd begin november aan de buurtbewoners voorgesteld, en toen was er nog geen vuiltje aan de lucht.

Belangrijke tekortkomingen

“Het schepencollege weigerde recent de verkavelingsvergunning van het woonuitbreidingsgebied van Haasrode. Er werden 73 bezwaren ingediend”, wist burgemeester Adri Daniëls. “Het schepencollege zag enkele belangrijke tekortkomingen in het project: er waren te weinig kwalitatieve groenzones voorzien, er was een beperkte variatie in het type woningen, belangrijke doelgroepen zoals alleenstaanden, kleine huishoudens en senioren kwamen onvoldoende aan bod. Ook inzake mobiliteit zijn er nog belangrijke verbeterpunten. Er werd al geopperd dat een hoofdontsluiting via de Blandenstraat meer aangewezen zou zijn om het verkeer er vlot te laten verlopen. Daar moet nog een mouw aan gepast worden”, deelt Daniëls mee. Er is wel een positieve wending in het verhaal: “Het was het plan dat de plaatsing van die verkaveling in twee fases moest gebeuren, dat kan nu in één keer”, klonk het.

Het gemeentebestuur volgt met deze beslissing het negatief advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), de gemeentelijke omgevingsambtenaar en de Vlaamse Bouwmeester.

Het schepencollege blijft wel geloven in een verdere ontwikkeling van dit binnengebied. In samenspraak met eigenaars, inwoners, de ontwikkelaar en het team van de Vlaamse Bouwmeester zullen ze in mei samen zitten om tot een meer gedragen plan te komen.