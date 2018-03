Dorpsbelang is nieuwe naam partij Fusiebelangen 02 maart 2018

In Oud-Heverlee komen op de gemeenteraadsverkiezingen de liberalen met vereende krachten naar de kiezer toe. De partij Fusiebelangen gaat voortaan als Dorpsbelang door het leven en deelt de kartellijst met Open-Vld. Open-Vld zal de lijsttrekker leveren, het 'nieuwe' Dorpsbelang de lijstduwer. Ex-burgemeester Albert Vandezande, die er in oktober 77 is, staat op de lijst, allicht als lijstduwer. Zijn Fusiebelangen werd in 1976 opgericht en de fusie tussen vijf gemeentes mondde uit in het geheel Oud-Heverlee.











(SVDL)