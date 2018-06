Dorpsbelang blaast liberaal kartel op OPEN VLD MOET HET ALLEEN ROOIEN NU VANDEZANDE EN CO POLITIEK VAARWEL ZEGGEN STEFAN VAN DE WEYER

07 juni 2018

02u50 0 Oud-Heverlee Amper vier maanden nadat Open Vld en Dorpsbelang wereldkundig maakten dat ze samen naar de kiezer zouden trekken, wordt dat kartel alweer opgeblazen. Eenzijdig weliswaar, door de partij van oud-burgemeester Albert Vandezande - die na 42 jaar ook volledig het politieke toneel verlaat. En ook Dorpsbelang zelf houdt op te bestaan.

De kartellijst zou getrokken worden door een Open Vld'er, terwijl Dorpsbelang - ontstaan uit het gekende Fusiebelangen - de lijstduwer zou leveren. Dat was het plan, tot de partij van oud-burgemeester Albert Vandezande er dinsdagavond de stekker uittrok. "We hadden de indruk dat Open Vld z'n eigen weg ging", licht gemeenteraadslid Paul Vleminckx (Dorpsbelang) toe. "En zonder samenwerking geen kartel. We vonden ook geen nieuwe mensen meer om op onze lijst te staan. Ik heb ook even geen idee hoe het verder moet - misschien kunnen we een nieuwe partij oprichten? We zitten al vele jaren in de oppositie en ik heb al verschillende voorakkoorden gezien in de aanloop naar de verkiezingen waar wij niet in passen. Het is dan moeilijk om nog een draagvlak te vinden. Jammer dat het zo moest lopen, zeker voor onze kiezers. We zijn momenteel goed voor vier zetels in de gemeenteraad, en dat is toch niet niets. Maar we hebben daar in de voorbije jaren weinig voldoening uitgehaald."





Goesting is weg

Albert Vandezande, die zelf al tussen 1976 en 2012 burgemeester was en in oktober 77 jaar wordt, sloot eerder niet uit dat hij opnieuw voor de sjerp zou gaan. Maar nu liggen de kaarten helemaal anders, en kondigt hij zelfs het einde van zijn politieke loopbaan aan. "Ik heb hier als fractieleider ernstig over nagedacht", reageert hij. "Maar Dorpsbelang stopt er helemaal mee, dus ook het kartel komt er niet. Ik had bij de vorige verkiezingen de meeste voorkeurstemmen, maar na 36 jaar als burgemeester en zes jaar in de oppositie is de goesting weg. We zullen allemaal nog onze termijn in de gemeenteraad uitdoen, maar we laten het dan over aan de volgende generatie. Zelf stop ik volledig, maar het staat de rest volledig vrij om te doen wat ze willen. Ik ga nog proberen wat van het leven te genieten."





Open Vld betreurt de beslissing van Dorpsbelang intussen. "Niettegenstaande de vele raakpunten heeft Dorpsbelang beslist om uit het kartel te stappen", zegt Open Vld-voorzitter Patrice Lemaitre. "We vinden dat jammer, want we hebben ons altijd constructief opgesteld. We hadden onder elke vorm verder willen gaan met Dorpsbelang, zelfs als zij maar twee of drie leden geleverd hadden. Nu, we kunnen niet achterom kijken, maar moeten vooruit met onze vernieuwde en dynamische ploeg, waar gemotiveerde kandidaten nog altijd welkom zijn."