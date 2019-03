Door dit kevertje van amper vijf millimeter groot moeten 700 sparren sneuvelen Stefan Van de Weyer

18 maart 2019

14u43 0 Oud-Heverlee Zo’n 550 kubieke meter aan fijnsparren moet er de komende maanden aan geloven in het Meerdaalwoud. De grote boosdoener: de letterzetter. De kleine schorskever van amper vijf millimeter groot heeft minstens 700 bomen aangetast.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft geen andere keuze dan een noodkap in te zetten om de letterzetter tegen te houden. “Hoe langer we wachten, hoe groter het probleem zal worden. Want hoe dichter de bomen bij elkaar staan, hoe sneller die kever zich kan verspreiden. Ik schat dat er om en bij de 700 bomen moeten sneuvelen”, zegt Bart Meuleman van het ANB.

Boom uithollen

Door de droge en hete zomer geraakten de fijnsparren verzwakt. “De kever houdt van warm en droog weer om zich voort te planten”, aldus Meuleman. “Het mannetje holt de bomen uit om er te paren en eitjes leggen. De vrouwtjes graven nadien een gang recht naar boven om hun eitjes te leggen. Eens deze larven tot leven gewekt, eten zij ook gangen uit in de boomstam. Als gevolg hiervan kan het sap van de boom niet meer door die stam stromen, wat een zeker doodsvonnis voor de boom betekent.”

De bomen die geveld worden, zullen in grote loten verkocht worden en komen hoogstwaarschijnlijk in de platen- of papierindustrie terecht voor verwerking.