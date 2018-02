Dode bij ramkraak is 37-jarige Roemeen 10 februari 2018

Het Leuvense parket heeft bevestigd dat de man die omkwam bij de ramkraak op het Aldi-filiaal in Haasrode maandagnacht een 37-jarige Roemeen is. In de nacht van maandag op dinsdag kwam hij om het leven bij een mislukte ramkraak. De dertiger kwam onder het puin te zitten en overleefde de klap niet. De ramkraak gebeurde met een gestolen vrachtwagen die verderop geparkeerd stond. Zijn kompanen, die vermoedelijk met drie of vier waren, konden vluchten. De politie hield een verdacht voertuig staande, maar de inzittenden konden ontkomen. (KAR)