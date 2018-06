Dirk Vandueren (N-VA) op 12de plaats 14 juni 2018

Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid Dirk Vandueren uit Oud-Heverlee valt op de twaalfde plaats op de provincieraadslijst terug te vinden. Vlaams Volksvertegenwoordiger en Kortenbergs schepen Bart Nevens zal de lijst trekken, Theo Francken is lijstduwer.





Dirk Vandueren uit Oud-Heverlee is blij met zijn twaalfde positie. "Ik wil naast mijn politieke expertise ook mijn ervaring in verschillende directiefuncties in diverse sectoren aanwenden om de provincies op een verstandige manier verder te reorganiseren", zegt Vandueren die momenteel gedelegeerd bestuurder is van Hospex NV, een dochter van UZ Leuven.





Sterke kandidaat

"Uiteraard ben ik als voorzitter van de N-VA afdeling van Oud-Heverlee zeer blij dat Dirk Vandueren zich wenst te engageren binnen de provincie en ben ik trots dat we als afdeling van een relatief kleine gemeente deze sterke kandidaat naar voor kunnen schuiven voor de provincieraad", zegt afdelingsvoorzitter Sven Deferme. "Op lokaal vlak leggen we momenteel de laatste hand aan onze lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en aan het programma. Daarover volgt zeer binnenkort meer nieuws."





In de provincie is N-VA de grootste partij, maar zitten ze in de coalitie. "Het wordt tijd om ook op provinciaal niveau de kracht van verandering te laten spreken", klonk het. (SVDL)