Digitaal vragenuurtje in Haasrode Stefan Van de Weyer

08 november 2018

18u58 1 Oud-Heverlee In de bibliotheek van Haasrode vindt op woensdag 21 november het digitaal vragenuur plaats. Er zijn die dag twee sessies voorzien. Het onderwerp van dit vragenuur is “De website spreekt”.

Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om met een chatbot in contact te treden. Ze kunnen hun vraag stellen aan een website en krijgen zo hun digitaal antwoord.

Na deze interactieve infosessie is er nog ruimschoots tijd de ruimte voor vragen al dan niet gelinkt aan het onderwerp. Iedereen is welkom, zeker gezien de deelname gratis is.

Het valt allemaal te doen in de bibliotheek van Haasrode in de Armand Verheydenstraat 10. De eerste sessie begint om 9.30 en duurt tot 11.30 uur. Die avond kan deze infosessie opnieuw gevolgd worden en wel tussen 18.30 en 20 uur.