Digitaal vragenuurtje in de bib Stefan Van de Weyer

19 februari 2019

14u46 0 Oud-Heverlee Inwoners van Oud-Heverlee die met vragen zitten over het gebruik van een computer, tablet of smartphone kunnen daarvoor op woensdag 20 februari gratis afzakken naar het digitaal vragenuurtje in de bib van Haasrode.

“Zit je met een vraag over internet? Lukt het je niet om een account aan te maken? Heb je een iPhone en weet je niets van apps? Loopt je computer vast in een programma? Welk digitale vragen je ook hebt ... de bib biedt jou persoonlijke hulp aan. Jong of oud, iedereen is welkom”, luidde het bij de Haasroodse bibliotheek die je kan bereiken via bibliotheek@oud-heverlee.be of 016 38 89 50

In de bib gelegen in de Armand Verheydenstraat kan je deze woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur en tussen 18.30 en 20 uur antwoord krijgen op al je digitale vragen.