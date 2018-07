Dienst Vrije Tijd zoekt twee vrijwilligers 18 juli 2018

De Dienst Vrije Tijd Oud-Heverlee is op zoek naar twee vrijwilligers voor hun cultuurweek tussen 27 en 31 augustus. De animatoren in kwestie moeten deze cultuurweek begeleiden die plaats vindt in GC De Roosenberg. Meer informatie hieromtrent valt te vinden op www.oud-heverlee.be/vrijwilligers#vw-widget (SVDL)