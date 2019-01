Dichter bij de bib zoekt gedichten over warmte Stefan Van de Weyer

17 januari 2019

14u25 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee is naarstig op zoek naar jong en oud dichttalent in het kader van hun wedstrijd “Dichter bij de bib”. Het thema van dit jaar is “Warmte”, inzendingen moeten hen voor zondag 27 januari bereikt hebben.

“Ben jij de dichter die we zoeken? ‘Dichter bij de bib’ is een poëziewedstrijd voor iedereen tussen 16 en 96 jaar die graag gedichten schrijft. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het aperoconcert op 10 februari vanaf 11 uur in de kapel van Steenbergen. De bekroonde gedichten worden er voorgelezen”, wist de organisatie te vertellen.

Stuur je gedicht voor 27 januari naar bibliotheek@oud-heverlee.be met vermelding Dichter bij de bib, je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en mailadres. Lukt het niet per mail? Bezorg het dan op papier aan de Bibliotheek Haasrode of de Bibliotheek Roosenberg met je gegevens op een apart blad.

Iedere deelnemer mag één gedicht inzenden van maximaal 24 regels in het Nederlands. Dit mag niet eerder verschenen zijn of een prijs gewonnen hebben. De gedichten worden anoniem beoordeeld door de jury. De beslissing van de jury is definitief. De jury kan ook beslissen om een prijs niet uit te reiken.