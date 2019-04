Derde waterstoftankstation van het land komt volgend jaar aan de Geldenaaksebaan Stefan Van de Weyer

17 april 2019

12u42 0 Oud-Heverlee Aan het researchpark in Haasrode zal je volgend jaar waterstof kunnen tanken. Het zal het derde tankstation van dat type zijn in ons land en in onze provincie. Voor Dats24, een tak van de Colruytgroep en hun brandstofleverancier, is het al de tweede tankinstallatie buiten Halle. Air Liquide bracht er een klein jaar terug ook al ééntje onder in Zaventem.

Het waterstofstation zal volgend jaar aan de Geldenaaksebaan komen. Om te beginnen komt er op die locatie komende zomer al een tankstation met de conventionele brandstoffen, maar ook CNG en verschillende laadpalen voor elektrische wagens.

Waterstof als brandstof om auto’s aan te drijven lijkt een mooi toekomstbeeld, maar met enkel nog maar installaties in Halle en Zaventem blijven de mogelijkheden voorlopig beperkt. Air Liquide wil tegen 2020 ruim twintig waterstoftankstations uit de grond stampen in Vlaanderen.

In de toekomst is er bij Dats24 ook sprake van de bouw van meerderde stations, namelijk vier stuks, waaronder één exemplaar in onder meer Antwerpen en aan het researchpark op de grens van Haasrode en Leuven.

PR-manager Maarten Van Houdenhove van Dats24 geeft een woordje uitleg.

“We kregen al Europese subsidies voor het H2-project dat moet worden opgebouwd in de Benelux. De regio Leuven ligt trouwens perfect geplaatst op een doorgang die Europa in gedachten heeft om uit te rusten met waterstof. De ligging op de grens van het researchpark van Haasrode met Leuven kan zeker symbolisch genoemd worden”, opent Van Houdenhove. “Rijden met groene waterstof is rijden in de toekomst, het bevat geen CO2 en ook geen afvalstoffen. Deze brandstof is dus veel milieuvriendelijker. Het grote verschil met een elektrische auto is dat je na een tankbeurt van om en bij de vijf minuten een bereik van ongeveer achthonderd kilometer hebt. Bij elektrische wagens is de af te leggen afstand beperkter. Deze projecten vormen een belangrijke stap om waterstof te produceren en beschikbaar te maken voor iedereen”, besluit hij.

Tot nu toe rijden er slechts enkele tientallen wagens op waterstof in heel België. Met de installatie van deze en vele andere tankstations wordt gemikt op een enorm veelvoud van dit cijfer.