De Meerdaalspurters gelauwerd voor vijftigjarig bestaan Stefan Van de Weyer

22 januari 2019

09u25 0 Oud-Heverlee Wielerclub De Meerdaalspurters Sint-Joris-Weert vierden hun halve eeuw bestaan en werden hiervoor gehuldigd door Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in Heverlee. Daarbuiten kregen enkele van hun leden een erediploma omdat ze al 35 jaar lid zijn van deze overkoepelende wielervereniging.

Voorzitter Ludo Vanderwegen (derde van links) was er aanwezig met Guido Gahy, zij kregen de oorkonde voor hun 35-jarige lidmaatschap. Dit seizoen gooien ze het over een andere boeg gezien ze door wegenwerken vorig jaar geen enkele koers konden organiseren. In 2019 is dat anders, hun Meerdaalse Pijl voor elites z/c en beloften zal plaats vinden aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee op zondag 3 maart. Ter gelegenheid van Weert kermis vindt in Sint-Joris-Weert de juniorenkoers (20/04) en de nieuwelingenkoers (27/04) plaats. Op 12 mei rijden de aspiranten in Sint-Joris-Weert hun wedstrijden.