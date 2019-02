Cybersecurity expert waarschuwt voor hackers Stefan Van de Weyer

19 februari 2019

14u03 1 Oud-Heverlee Cybersecurity expert Bert Bleukx geeft op donderdagnamiddag 21 februari een voordracht om te voorkomen dat “hackers in je zakken zitten”. Deze lezing boordevol tips georganiseerd door NEOS Oud-Heverlee zal plaats vinden tussen 14 en 16 uur in zaal Caverelle in de Kauwereelstraat 9 in Sint-Joris-Weert.

“Iedereen beseft dat hackers meer en meer de plaag van de moderne tijden worden. Al te veel mensen beschouwen cybersecurity als een te complex en te technisch verhaal. Altijd al eens willen weten hoe hackers banktoepassingen kraken? Altijd al eens willen weten hoe cybercriminelen erin slagen om in een willekeurige computer in te breken? Ben je absoluut geen techneut en denk je, dat gaat aan mij voorbij? Dan is deze toelichting iets voor jou!”, klinkt het bij spreker Bleukx.

Bert Bleukx is sinds 2010 verantwoordelijk voor cybersecurity bij KBC Bank & Verzekeringen. Zonder één technisch woord jargon uit te spreken, neemt hij je mee in de wereld van cybercriminelen. Hij legt uit hoe ze redeneren, hoe ze te werk gaan, maar dit in een taal begrijpbaar voor de leek. Zijn verhaal is doorspekt met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Bezoekers krijgen een reeks praktische tips naar huis mee die ze onmiddellijk zelf kunnen toepassen.

De toegang bedraagt twaalf euro, leden van het organiserende NEOS betalen zeven euro. Via secretariaat.neosoudheverlee@gmail.com of www.neosvzw.be/oud-heverlee kan je de organisatie bereiken.