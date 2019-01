Crea-atelier in OC Blanden Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

10u41 0 Oud-Heverlee Indien je op zoek bent naar een creatieve naschoolse activiteit dan kan je na de krokusvakantie terecht in het crea-atelier in het OC Blanden. Dat is een reeks van tien lessen waarin leerlingen van het vierde tot zesde leerjaar proeven van tekenen, schilderen en andere creatieve activiteiten.

Deze lessen vinden steeds maandagnamiddag van tussen 15.30 en 17 uur plaats en er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemers. Deze lessen volgen aansluitend op de lesuren van de school. De kinderen worden opgehaald op de speelplaats. Aan het einde van het atelier worden de kinderen door de ouders opgehaald in het lokaal in het ontmoetingscentrum. Aan de hand van aangeboden thema’s en materialen wordt er getekend, geschilderd en geknutseld. Inschrijven kan via www.oud-heverlee.be/eloket/keuze/59/kunstatelier-jongeren-inschrijving

Deze lessen zijn er op 11, 18 en 25 maart, 1 en 29 april, 6, 3, 20 en 27 mei en finaal ook op 3 juni. De kostprijs bedraagt 65 euro voor kinderen uit de gemeenten en 80 euro voor niet-inwoners.