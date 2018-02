Contrast brengt toneelstuk Kamerkabaal 27 februari 2018

02u32 0

Toneel Contrast uit Oud-Heverlee nodigt je graag uit voor de opvoeringen van het toneelstuk Kamerkabaal. Dat is een pittige komedie van Maurits Keyzer, waarin glimlach en schaterlach met de regelmaat van de klok elkaar afwisselen. Eddy Romy zorgt voor de regie.





Het stuk wordt gespeeld op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, telkens om 20 uur en op zondag 11 maart om 15 uur in zaal De Roosenberg in de Maurits Noëstraat aan de Zoete Waters . Kaarten vallen online te reserveren via www.toneelcontrast.be of via info@toneelcontrast.be. Je kan ook terecht bij de spelers en bestuursleden of telefonisch via 016 47 20 23. De kaarten kosten in voorverkoop 8 euro, aan de kassa 9 euro. Je kan achteraf een kaas- of vleesschotel eten via een aparte kaart aan 10 euro.





(SVDL)