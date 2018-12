Collectie Tinted ter ere van vijf jaar juwelenwinkel Lasso Stefan Van de Weyer

19 december 2018

12u48 0 Oud-Heverlee Juwelenwinkel Lasso in de Parijsstraat in Leuven bestaat al vijf jaar, dit konden uitbaatsters Sanne Trekker uit Blanden en Sofie Demaret uit Kessel-Lo uiteraard niet ongemerkt laten vooruit gaan. In hun eigen stijl ontwikkelden ze een nieuwe collectie die ze “Tinted” doopten. Bij Lasso gaan ze prat op hanggemaakte, minimalistische maar exclusieve juwelen.

Trekker is juweelontwerpster en edelsmid sinds 2005. De juwelen die ze maakt zijn uitsluitend vervaardigd uit edelmetalen, soms in combinatie met (half)edelstenen. Haar werk kan je omschrijven als sober en elegant met een verrassend detail. In het verleden begon ze een duotentoonstelling met edelsmid Sofie Demaret en werkten ze nauw samen tot de winkel in het centrum van Leuven het levenslicht zag. Na vijf jaar zitten ze nog vol ideetjes die ze willen omzetten in mooie creaties.

Onlangs steunden ze Pin for Life, een actie van enkele leerlingen van het tweede leerjaar van GBS De Lijsterboom in Blanden. De kinderen mochten hun pins voor hun zaak aan de man brengen.