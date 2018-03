Chiro quizt voor buitenlands kamp 08 maart 2018

De e aspi's van Chiro Oud-Heverlee nodigen iedereen uit op 16 maart voor hun quiz ten voordele van hun buitenlands kamp. Deze gaat door in theaterzaal Don Bosco op de Don Boscolaan 15 in Oud-Heverlee. De deuren openen om 19 uur, de start is een half uur later voorzien. De inschrijving per groep bedraagt 20 euro en elke groep telt vijf deelnemers. Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/QbYZK4BqeTdNnwXh2 (SVDL)