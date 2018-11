Chardonnay Meerdael ontwikkelt praline met klein druifje in Chardonnay Meerdael is één van de 62 “Erkende Vlaams-Brabants Streekproducten”. Stefan Van de Weyer

12 november 2018

16u30 0 Oud-Heverlee Streekproducten Vlaams-Brabant vzw reikte zeer recentelijk het vernieuwde ‘Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct-label uit aan 62 producenten. Paul Vleminckx uit Vaalbeek, voorzitter vzw Streekproducten Vlaams-Brabant behoort zelf ook tot de 62 producenten met zijn schuimwijn Chardonnay Meerdael. Onlangs ontwikkelde hij een ambachtelijke praline op basis van zijn mousserende wijn, een uniek gegeven is dat in de praline een kleine druif werd verwerkt.

“Met het ‘Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct’-label kunnen streekproducenten zich onderscheiden van de vele lokale producten in onze provincie. Met zo’n label weet men dat het product niet alleen een duidelijke band met de regio heeft, maar dat het ook bij de producent ter plekke wordt gemaakt en dat het al minstens vijf jaar wordt geproduceerd”, aldus Monique Swinnen, provinciaal gedeputeerde voor streekproducten.

“De producenten vragen het label zelf aan. Het gaat om een promotielabel, geen kwaliteitslabel. Daarvoor bestaan er immers andere instanties”, zegt Paul Vleminckx, die sinds 2004 voorzitter van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant is. “Dit label bestaat al sinds 2013. We hebben dit in leven geroepen om onze nek uit te steken naar en voor de consument. We wilden hen iets aanbieden uit de eigen streek, zonder dat er met gesjoemel zaken of labels worden toegekend. Zodat ze zeker zijn dat ze iets aanschaffen dat wel degelijk uit eigen regio afkomstig is.”

Zelf behoort Vleminckx ook tot de 62 producenten met zijn schuimwijn Chardonnay Meerdael. Sindskort ontwikkelde hij een ambachtelijke praline op basis van zijn mousserende wijn.

“We zijn er al eventjes mee bezig maar naar verkoop toe is het tot nu toe eerder kleinschalig. We zijn nog op zoek naar een ideale verpakking en zijn aan het uitkijken naar goede verkoopskanalen. Tot nu toe zijn deze lekkernijen per twee, per zes of per twaalf te koop. Het meest gevraagd zijn de doosjes per twaalf. Tot nu toe verkopen we in het Leuvense deze pralines enkel via Chocolade Temmerman, bijna aan het einde van de Tiensestraat. Verder komen particulieren ze hier aan de deur kopen. De vraag begint trouwens stilaan toe te nemen, ondanks het gegeven dat we hiervoor nog geen reclame hebben gemaakt”, geeft Vleminckx mee. “Het is trouwens ideaal ter presentatie, zeker bij mijn schuimwijn. Ze zijn ook zeer lekker. Buiten het gegeven dat de chocolade praline op basis van de Chardonnay Meerdael werd vervaardigd, is het belangrijk om mee te geven dat in de ganache in de praline een klein fris druifje zit. Ze zijn overigens in de vorm van een roos vervaardigd. Deze botanische roos staat ook op de achterkant van mijn flessen schuimwijn. Drie van deze rozen staan op het wapenschild van onze familie”.