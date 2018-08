Centrum Oud-Heverlee feestelijk geopend tijdens Zomerfeest 30 augustus 2018

De werken in het centrum van Oud-Heverlee zijn achter de rug. Tegelijk met het Zomerfeest aan de pastorij zal het centrum zondag feestelijk worden ingehuldigd. De werken hebben om en bij een miljoen euro gekost en namen acht maanden in beslag. Midden november vorig jaar begonnen de wegenwerken voor de dorpskernvernieuwing. Nu zijn deze eindelijk afgerond. "In een eerste fase werd de Bogaardenstraat tussen de August Vanhoofstraat tot tegen de Dorpsstraat vernieuwd. De werken in de Dorpsstraat aansluitend op de Bogaardenstraat begonnen nadien", legt burgemeester Alexander Binon (N-VA) uit. "We wilden een groen en open centrum rond historische gebouwen. Vooral de beschermde pastorie met haar grote tuin werd in ere hersteld. In de tuin van de pastorie kunnen we dit centrum plechtig en feestelijk voor geopend verklaren. Er gingen toch veel aanwezigen zijn op het Zomerfeest, dus waarom geen receptie geven ter ere daarvan?", vraagt Binon zich af. (SVDL)