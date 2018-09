CD&V met zowel ervaring als jeugd naar verkiezingen 05 september 2018

CD&V Oud-Heverlee trekt met zowel ervaren als jonge kandidaten naar de verkiezingen. Dat schepen van onder meer Onderwijs Bart Clerckx de lijstrekker is en eerste schepen en oud-burgemeester Adri Daniëls lijstduwer, was al gekend. Met vier gemeenteraadsleden Katrien Timmermans (tweede plaats), Kris Debruyne (derde plaats), Paul Vleminckx (vijfde plaats) en Ilse Van Hoof (zesde plaats) en de voorzitter van VZW De Kouter, Jos De Wachter (vierde plaats), hebben ze veel politieke ervaring in huis.





"Drie nieuwkomers willen de jeugd een stem geven: studente talen Ellen D'Hoore, studente rechter Emma Heijmans, en leerkracht en voorzitter van de jeugdraad, Arnout Arts", opent Clerckx.





"We hebben ook verschillende zelfstandigen en ondernemers staan zoals advocaten Katrien Timmermans en Jos De Wachter, maar ook wijnboer Paul Vleminckx, die partijloos werd nadat Dorpsbelangen stopte. Fotograaf en tuinaannemer Eveline Weynants op elf. Op tien staat Gert Billen, gekend in verenigingen zoals de Stormvogels en VHL. Bierbrouwer Gerrit Versyck vind je terug op twaalf." Op zeven staat David Huygens, mede-organisator van het Bal Poulaire uit Oud-Heverlee. Greta Dereymaeker, voorzitter van Samana van OH op 15. Uit Blanden staat verpleegster Kris Goedhuys op 9, gepensioneerd officier Guy Van Asch op 18 en Lieve Debraekeleer, actief bij ondemeer CM, OKRA en Beweging.net op twintig. Dana Drehsen uit Sint Joris Weert staat op 19. Leerkracht Griet Spreuwers en logistiek medewerker Benny Vandermeeren uit Haasrode op plaats 13 en 16. (SVDL)