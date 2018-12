Capella Nova brengt het kerstverhaal in de Parkabdij Stefan Van de Weyer

05 december 2018

15u38 0 Oud-Heverlee Het vocaal en instrumentaal ensemble Capella Nova onder leiding van Marleen Reynders brengt het kerstverhaal op zaterdagavond 15 december en dit in de Parkabdij in Oud-Heverlee.

Het kerstverhaal, geschreven door Heinrich Schütz (1585-1672), is ook gekend als Historia der Geburt. Verder zullen er ook werken van Schütz’ Duitse en Itailiaanse tijdgenoten Hassler, Gabrieli, Monteverdi en Cozzolani gezongen en gespeeld worden.

Schütz en vele van zijn tijdsgenoten gingen zich in de dogenstad Venetië muzikaal bijscholen. Bij Andrea en Giovanni Gabriëli vervolmaakten ze zich in de compositie van grootse meerkorigheid, een genre dat in Duitsland ontzettend populair werd. Het ensemble Capella Nova zal die zaterdagavond vanaf 20 tot 21.30 uur zijn publiek trakteren op de muziek die enkele eeuwen geleden de popmuziek van toen was. Capella Nova uit Herk-de-Stad spitst zich toe op een authentieke uitvoering van originele muziek uit de Renaissance en de Vroegbarok met de focus op minder of ongekende werken.

De inkomprijs om deze authentieke muziek te horen bedraagt vijftien euro. Reservaties kunnen verricht worden via info@capellanova.net.