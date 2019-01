Café De Sortie organiseert ludieke mountainbike-biathlon Stefan Van de Weyer

02 januari 2019

09u56 0 Oud-Heverlee Voor het vijfde jaar op rij organiseert Café de Sortie in de Francis Crabbéstraat hun XC Eliminator en dit op zaterdag 19 januari 2019. Vorig jaar konden de deelnemers en bezoekers al proeven van de biathlon eliminatorversie. Een goede combinatie van een prima schutter en mountainbiker kan met de hoofdvogel aan de haal gaan.

“Dit jaar organiseren we geen wedstrijd meer voor profrenners maar richten we onze pijlen op onze ludieke variant, de MTB-Biathlon, die vorig jaar een schot in de roos bleek. De MTB-Biathlon is voor alle fietsers haalbare kaart. Door de vele positieve reacties hebben we ervoor gekozen om dit jaar nog enkel deze ludiekere variant aan te bieden. Laat je dus zeker niet meer tegenhouden uit eventuele angst voor het fietsgedeeelte; een goede schutter kan alles onderweg nog goed maken. Dus daag je vrienden uit , geniet van de gekende winterse ambiance en onnavolgbare sfeer en misschien wordt jij wel de volgende “Knight of Darkness”!”, klonk het bij de organisatie. Buiten de sportieve actie kunnen bezoekers ook nog genieten van een feeëriek ingerichte Wintervillage aan Café de Sortie. Inschrijven kan via xce.oudheverlee@gmail.com.