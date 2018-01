Burgemeester Alexander Binon trekt lijst N-VA 02u42 0

Burgemeester Alexander Binon uit Blanden zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 de N-VA-lijst trekken in Oud-Heverlee. De top drie op de lijst wordt vervolledigd door schepenen, Maggy Steeno en Tom Teck.





Voorzitter Sven Deferme die werkt op de studiedienst van de partij, duwt de lijst. Voor N-VA Oud-Heverlee is de inzet van de verkiezingen het vrijwaren en versterken van het unieke groene en landelijke karakter van de gemeente. Verder willen ze maximaal inzetten op infrastructuur en (verkeers)veiligheid en de uitbouw van een warme samenleving.





Om dit visueel voor te stellen, hebben ze een geel klavertje uitgewerkt waarin ze voor elk van deze doelen een eenvoudig symbool gebruiken; een eikenblad, een verkeersbord en een hart. Met de bekendmaking van de kopstukken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geeft N-VA Oud-Heverlee het startschot van hun campagne. (SVDL)