Brandweer bevrijdt zestiger uit waterput ADPW

05 maart 2019

10u20 0

De Leuvense brandweer heeft dinsdagochtend een zestiger uit een waterput kunnen halen in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee. De man wilde een wanhoopsdaad plegen en sprong in zijn waterput van zo’n vijftien meter diep, maar toen de brandweer ter plaatse werd geroepen na een oproep van de buurman, bleek de man geen schrammetje te vertonen. Hij had enkel wat last van onderkoelingsverschijnselen. Het specialistenteam van de brandweer kon de man zonder veel problemen uit zijn waterput halen. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.