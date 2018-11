Bouwwerken tweede ecoduct op schema Stefan Van de Weyer

22 november 2018

10u55 0 Oud-Heverlee Aan het Meerdaalwoud is begin augustus begonnen met de bouw van de tweede ecoduct. Vlakbij de kruising van de Naamsesteenweg met de Weertsedreef wordt momenteel het dak gelegd van de groene brug waardoor de beestjes uit het bos de drukke gewestweg veilig kunnen oversteken. Het gaat om een investering van acht miljoen euro, waarvan de werken perfect op schema liggen en klaar moeten zijn in het voorjaar van 2019.

Dit tweede ecoduct staat al sinds 2000 op de agenda, door allerlei omstandigheden kon er pas voorbije zomer begonnen worden met de bouw ervan. Dieren zoals een das, egel, everzwijn, marter en kleinere soorten zoals zeldzame loopkevers uit het oude bosbestand, hagedissen en krekels botsen anders op de Naamsesteenweg.

“We investeren bijna acht miljoen euro om zowel mens als dier vlotter en veiliger de baan te laten oversteken. Dit is een project voor de meest kwetsbare weggebruikers. Een van de mooiste stukken groen recreatiegebied in Vlaanderen zal dankzij deze investeringen nog meer leven”, wist Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) eerder.

Bart Meuleman, Regiobeheerder Meerdaal, van het agentschap Natuur en Bos legt uit in welke fase deze werken zich nu bevinden.

“De werken gaan prima vooruit. We zitten zelfs een beetje voor op schema, maar verschillende elementen zoals het weer, zaten mee. In de loop van deze donderdag waren de arbeiders bezig aan het dak waarop later de grond zal liggen. Uiteraard zal deze grond van ter plaatse afkomstig zijn en is het authentiek materiaal. Het dak werd gevlecht met staalvlechten. In de loop van volgende week zou er beton moeten worden gegoten. We mikken erop dat in de periode rond Kerstmis de koker volledig afgewerkt zal zijn”, gaf Meuleman mee.

De groene brug zal hoofdzakelijk toegankelijk zijn voor dieren. In een aparte zone kunnen ruiters eveneens de brug op en af net zoals dat al het geval is op het bestaande ecoduct De Warande. Deze recreatieve functie is uniek in Europa. Onderzoek wees uit dat paarden geen impact hebben op de natuurlijke oversteek.

Voorbije winter werden daar verschillende bomen gerooid en net deze stronken zullen dienen ter afscheiding tussen ruiters en dieren. “De stronken van de bomen die we voorheen kapten, zijn ideaal ter afscheiding. Door deze stobbenwal komen de ruiters niet op het gedeelte voor de dieren. Het fungeert ook als de perfecte corridor voor de dieren. Na deze strook moet het onmiddellijk openwaaieren naar het bos en voorzien we een structuurrijke bosrand om dieren aan te trekken, zodat ze zich veilig voelen. We hebben bij de aanbouw van de eerste ecoduct in 2005 gezien dat dit een goede formule was. Ik hoop dat het hier vanaf dag één ook het geval is en dat we dit kunnen monitoren”, vertelde Meuleman.

Het verkeer moet al sinds de zomer langs een tijdelijke weg rond de werf rijden. Deze werken duren tot het voorjaar van 2019, daarna begint de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug een halve kilometer verder in de richting van Leuven. Deze moeten over een jaar af zijn. Daarna zullen de rijbaan en het fietspad van de Naamsesteenweg gelegen tussen de E40 en de Duivenstraat onder handen genomen worden. Deze werken zouden begin 2020 afgerond moeten zijn en zouden dus een half jaar duren.