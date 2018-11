Bouwwerken residentie Capellenhof vorderen Stefan Van de Weyer

05 november 2018

18u34 0 Oud-Heverlee Het Dorpsplein is nog steeds een grote bouwwerf. Verschillende appartementen, vijf woningen en drie handelsruimten krijgen er stilaan vorm. Residentie Capellenhof zou eind dit jaar gedeeltelijk klaar moeten zijn.

De zes flats van het project zijn intussen al allemaal verkocht. “De werken zitten goed op schema”, zegt Koen Hoste van vastgoedkantoor Living Stone. “De vijf huizen die ook tot het project behoren zullen zoals gepland later gebouwd en verkocht worden.”

Verder is er nog een ondergrondse parking voorzien met tien plaatsen, waarvan zes garageboxen. Op de plek waar voorheen café De Veldduif gevestigd zat, komen twee handelsruimtes en een handelshuisje. De invulling daarvan is nog niet bekend, maar het mag geen horecazaak zijn. Een apotheek en een bank zouden geïnteresseerd zijn in de ruimtes.

Het voormalige café De Veldduif, dat recht tegenover de kerk stond, was één van de oudste gebouwen van Haasrode en werd in maart al gesloopt. De eerste plannen van het project met vijftig flats die in 2007 gelanceerd werden, zijn uiteindelijk afgezwakt en uitgedund tot een lightversie van de residentie.